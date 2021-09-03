送到非洲的愛心鞋，有男、女鞋，也有童鞋，它們將透過舊鞋救命國際基督關懷協會及萬海航運，送愛到非洲。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

非洲落後地區，有些非洲孩童及居民因沒鞋子穿，容易感染沙蚤病，嚴重恐喪命，台中市大和獅子會響應國際基督關懷協會，結集企業團體，從發起活動短短9天，共募集12000雙救命鞋，將鞋送到非洲，3日舉行捐贈儀式，送愛到非洲。

響應國際基督關懷協會，共募集12000雙救命鞋，現場民眾說，接力舊鞋救命募集計畫，愛心出發。國際獅子會300C1區總監謝賀全表示，獅子會推動公益是無國界的，舊鞋救命活動募集的12000雙可以延續12000人個的新生命。

台中市大和獅子會指出，發起「舊鞋救命‧大和接力募集計畫」原訂目標6000雙，短短9天，就募到12000雙，民眾抱來滿箱、滿袋的鞋子響應，艾樂跑公司董事長羅蒼益霸氣捐出1千雙新鞋，大和志工隊也輪班接力加派志工人力篩檢、分類、包裝，將12000萬雙鞋，連同貨櫃送愛到非洲。

大和獅子會會長何正仁表示，謝謝所有認識或不認識的個人、企業、單位，不斷的捐鞋，更謝謝一群又一群的志工們，每天整及分類，謝謝大和屋國際餐飲集團提供了募集的場域與倉庫，讓我們成就了一件好事，謝謝大家，也感受到生活在台灣的幸福、安定。

何正仁說，這次送到非洲的愛心鞋，有男、女鞋，也有童鞋，它們將透過舊鞋救命國際基督關懷協會及萬海航運，運到10000公里外的非洲，讓新的主人去延續它的生命。