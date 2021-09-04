臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

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長榮航空繼1名機師檢出Delta後，又有2名機師、1名機師小孩染疫，指揮中心不排除感染Delta的可能。機師兒就讀的學校北科附工也自3日下午起全校停課14天、全校師生PCR採檢。有家長痛批，校方3日凌晨已接獲消息卻等學生到校才宣布此事，實在太扯。對此，網友認為「官場文化」就是台灣最大的防疫破口。

《中國時報》3日報導指出，長榮機師傳「突破性感染」，其中一人甚至傳給正在唸高中的兒子（案16122），導致他就讀的桃園北科附工必須全面停課、全校師生進行PCR採檢。中心指揮官陳時中表示，北科附工只有1人確診卻停課，原不符「2人確診才停課」的指引，但考量國外Delta變異株盛行，擔心疫情擴大，才會做出全校停課的決定。

不僅如此，家長更抱怨，孩子都還沒打疫苗，且一開學就發生學生染疫，學校卻都不通知，竟讓學生到校才宣布，直呼太荒謬，質疑「已經知道有人確診，為何還讓其他學生到校上課？」擔心萬一還有其他學生確診，卻又讓孩子到校，恐釀成大規模感染。

消息一出，引發網路熱議，網友在相關新聞連結下留言：「原來最大的破口是這些官，官場文化，永遠改變不了的」、「最大破口是官員相信領高薪的機師，會確實做好自主健康管理」、「又要停課了，就說直接放到明年過完年就好了」、「家有機師如有一寶，民進黨想擺爛也不是這樣」、「為什麼又是他們？」「為何又是機師……政策是不是應該應變一下……桃園人真的很委屈」、「會不會星期一就直接宣布寒假開始」。

而依桃園市市長鄭文燦今（4）早最新公布，全校包含機師兒子的同班同學、同住家人、長榮航空接觸者，2656人1採結果都是陰性。不過機組員還有人派飛在海外，也可能擴大匡列，還會持續採檢。