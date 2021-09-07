曾被封為「同志天菜」的祖雄(Hero)，從馬來西亞來台發展多年，靠著帥氣外貌和健美體魄圈粉無數，不過近來他從陽光靦腆路線改變成欲望肉彈，在社群上大聊情色，還隔著褲子秀出下體形狀，讓粉絲看了都嚇壞，直呼「祖雄是不是壞掉了？」

據《鏡週刊》報導，過去給人陽光靦腆印象的祖雄，近來從肌肉棒子變成欲望肉彈，日前他在IG開放網友問答，有不少十八禁問題他都大方回答，譬如網友詢問：「有什麼性癖好？」他隨即PO出一隻鳥被緊緊掐住脖子的照片回應，雖未多做解釋，但已讓人有無限聯想。

此外，他還透露自己會拿私處打對方的嘴巴等房事喜好，並暗示自己的尺寸有18公分，細節描繪得相當豐富且火辣，而除了回答情色問題，祖雄平常也很常曬出健身影片。

祖雄曬「G凸」影片，緋聞女友佳娜也來留言看起來很大。(圖／翻攝自祖雄IG)

上月他PO出自己做「壺玲擺盪」的健身影片，穿著緊身褲的他竟「G凸」了，還讓攝影師對準褲襠拍攝，私處形狀相當明顯，種種肉欲行為尺度之大，讓粉絲都看傻。

祖雄以健美身材和子彈腹肌聞名，除了藝人身分外還有健身教練執照，另外他也是廚師、營養師、吉他手等，斜槓人生相當精彩，今年3月被周刊拍到和烏克蘭模特兒佳娜滑進摩鐵，一待就是3小時，之後他透過回覆「兩人目前處於互有好感的階段，不說死未來發展可能」。