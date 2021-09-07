新北市幼兒園發生群聚感染，台南市長黃偉今天指出，才剛開學，新北就有幼兒園群聚感染，幼兒園、國小都沒辦法施打疫苗，問題出在老師已有症狀卻還到校上課，他強調，如身體不舒服就盡量不要到學校上課。面對疫情有升溫跡象，台南大型活動是否取消？他說，比較接近的是中秋節，市府會密切觀察，目前尚未對集中式烤肉採取進一步限制，市民如非烤肉不可，盡量在家門口烤就好。

黃偉哲今天一早到崇明國中宣導友善校園周活動，他強調，新北發生幼兒園群聚感染，疫情比我們想像中麻煩，尤其幼兒園、國小以下都不能夠施打疫苗，所以現在要全力防堵。他也再次重申，市民朋友如果收到細胞簡訊，不用緊張，可以到衛生所及醫療院所領取免費快篩，快篩結果出來之前，也請盡量避免到學校或工作場所。

今天的友善校園周活動由崇明國中棒球隊引導黃偉哲、教育局長鄭新輝、教育部聯絡處孟繁宇督導及崇明國中陳威介校長等人合力擊破代表網癮、性騷擾、毒品、霸凌及歧視的氣球，象徵台南市推動友善校園的決心，並透過直播將活動現場影像同步傳送至各班教室。