大潭藻礁周遭泥濘嚴重，一腳踩入甚至會有拔不出來的狀況。（陳夢茹攝影）

「看這泥！腳都陷進去了，還說是正常現象？」藻礁公投領銜人潘忠政8日帶領眾人實地現勘，他批評，大潭藻礁、柴山多杯孔珊瑚被汙泥覆蓋，長久以來會造成死亡，自2020年中油施放大型沉箱後，更出現越來越多礁體碎片，過去不曾見，要求中油三接工程停工。

立委林為洲表示，17日立法院開議後，將聯合民眾黨提出議決，並在審查預算時附帶決議，請公正單位出面調查。他向中油喊話，12月18日就是公投，為何不等公投結果出來再施工，難道是要逼國人接受三接嗎？

中油公司回應，泥的部分是因為颱風影響所帶來，發言人張瑞宗進一步解釋，有關泥是怎麼來的，中油很樂意相關資料，並與各方單位一起探討。對於遭指控施放沉箱而造成泥濘、藻礁碎片，張強調，沉箱回填是用沙，中油樂意接受所有檢驗。

海洋委員海洋保育署署長黃向文指出，市府談妥要組一個嚴謹的調查計畫，會針對地質、沙、珊瑚等進行分析，會趕在公投之前找到給出最公正的證據，至於沉箱及工程細節部分，則會要求中油提及資料，若有涉及野生動物法、環評法一定會依法處理。