據關務署觀察，旅客夾帶肉品至國內的方採包括旅客夾帶、快遞貨物及郵包等3種方式，但受到新冠肺炎疫情、農委會加重裁罰致使旅客夾帶的數量減少，但快遞夾帶肉品則急遽增加，關務署指出，希望明年所有的高風險進口快遞貨物不得併袋通關，都要一件一件進行通關程序

據統計，2020年全年旅客夾帶共查獲120件、89公斤，今年1至9月5日為止查獲18件、22公斤；快遞則從去年的20件、66公斤，今年1至9月5日為止則達54件、351公斤。

關務署副署長陳依財表示，目前針對越南地區進口的快遞貨物，目前採取的就是整個的100％查驗，如從8月23日後加強查緝，已查獲郵包、快遞夾藏疑似豬肉及豬肉製品共計69件118.44公斤，包括月餅、含肉米餅、熱狗等，大部分來自越南、中國大陸、香港、菲律賓及韓國等非洲豬瘟疫區國家

陳依財提及，目前已針對部分屢屢違規的業者祭出停業處分，之後也會要求來自高風險地區的包裹不得「併袋通關」，目前第一波已針對越南，希望明年所有高風險地區的進口快遞貨物不得併袋通關，都要一件一件進行通關程序。