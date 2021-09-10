台北市松山區某國中出現國一生確診個案，感染源頭至今不明，也不確定是否為Delta病毒。北市副市長黃珊珊今日下午於防疫記者會上表示，已請中央確認該案的基因定序，但此案特別的是，該學生的外婆住在板橋，且確診前也是前往板橋醫院看診，不排除有地緣關係。

黃珊珊指出，該案已請中央去看基因定序，但因為個案CT值為33，不一定能判別出來，目前感染源也正在釐清，要了解一下個案這幾天的活動史，但該學生狀況特別之處，是因為外婆住在板橋，確診前也是因為不舒服到板橋的醫院採檢，「這部分我們也不能排除他的地緣關係。」

外傳該學生的媽媽於板橋工作，媒體詢問這是否可能為感染源頭？是誰傳誰？其妹妹有在補習班上課採檢結果為何？黃對此未正面回覆，此案的妹妹採檢為陰性，媽媽的報告則尚未出爐，但該生相關接觸者，包括同學、足球隊員及家教班老師和同學都已匡列，人數很多。

黃表示，該生的同班同學就有29位，再加1位轉出去的學生，還有足球隊的19人，相關接觸者的同住家人，目前都有100多位，現在正在匡列中，數量部分會不斷增加，會去確認接觸關係，有相關資訊會主動和外界說明。

媒體也追問倘若該生基因定序為Delta病毒變異株，北市警戒是否會升級？黃則說，目前因為還是要等確定的內容，升級與否還是要看匡列範圍是否能控制的了，整體來說和新北狀況一樣，先把該做的事情做好，升級的部分要視疫情變化來做判斷。