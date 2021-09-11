本土疫情爆發後，根據中央疫情指揮中心統計，打了一劑疫苗覆蓋率為44.8%，打滿二劑疫苗覆蓋率則僅4.2%。前立委沈富雄指出，台灣施打疫苗第一劑和第二劑疫苗覆蓋率差那麼多，跟其它國家做法都不一樣，他認指揮中心指揮官陳時中團隊拚第一劑疫苗覆蓋率，主因是總統蔡英文很在意這一點，所以是為了要討好她。

沈富雄10日在政論節目《少康戰情室》中表示，陳時中團隊想法是有問題的，就莫德納疫苗來講，當然所有的問題都是因為疫苗的量，還有疫苗到達的時間，如果疫苗足夠，而且準時到貨，都沒有問題，但現在陳時中對此卻沒有把握。當時莫德疫苗納來台的量，其實只能施打一半的量，然後留下一半的量給已經施打第一劑的人，時間到了，就能讓這些人打第二劑。若在等待的過程中，有新的莫德納疫苗進來，那就是另外一回事了，以這麼簡單的數學一算，難道不能這樣做嗎？

沈富雄舉例表示，全世界大部分主要國家打疫苗的覆蓋率，兩劑跟一劑的差別非常接近，大概就是個位數；台灣則是打一劑的接近50%、打兩劑的只有5%，非常明顯、也非常突兀，跟大家不一樣，沒有第二個國家覆蓋率，是跟我們接近的。他認為，因為陳時中團隊要討好總統蔡英文，因為蔡總統很在意疫苗覆蓋率，外國媒體在評估台灣防疫排名時，會把這個列入，蔡政府以為會把單劑覆蓋率算進去，但沈富雄卻懷疑單劑覆蓋率是不算的，外國媒體算的是兩劑覆蓋率。