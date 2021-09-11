張鈞甯近日無端被扣上台獨標籤，只因網友以碩士論文題目無限上綱挑起紛爭，這也讓張鈞甯6日緊急發聲明強調「我不是台獨！」今（11）日凌晨，張鈞甯方委請律師發出律師函，要求8名網友刪除誹謗及不實謠言，並在24小時內道歉。

近年來把事業重心移往大陸的張鈞甯，被有心人操作不實議題而無端受波及，對此其工作室6日發聲明，強調她「堅定地認同自己的中國人身分」和親自轉發貼文否認並強調：「兩岸中國人都是中華民族的組成部分，我不是台獨，五千年中華文明讓我們學會的是堂堂正正頂天立地的中華兒女之道。」

張鈞甯遭亂扣台獨委託律師，要求8網友限時刪文道歉。（圖/國樽律師事務所微博）

張鈞甯為杜絕惡意議題操作，今（11）日凌晨直接在豆瓣針對8位網友發出律師函，要他們24小時內刪文道歉，更痛批：「這種行為不僅毫無事實根據，同時也已嚴重損害了委託人的個人名譽及人格，給委託人造成嚴重困擾，性質極其惡劣。」

張鈞甯委託國樽律師事務所要求8名網友刪文道歉。

而委託的國樽律師事務所的貼文，針對暱稱「一姐」、「冪薛冰丞」、「江湖騙子」、「未命名」、「衣更真緒」、「annawangz」、「昨日春暉時」、「狂奔的啊嗚嗚」等發出律師函，並提出2點要求，「收到本函起24小時內，立即停止傳播並刪除針對張鈞甯女士的所有誹謗性言論，不實信息以及涉嫌侵犯其名譽權的相關內容」、「收到本函起24小時內，立即在你方豆瓣個人帳戶向張鈞甯女士賠禮道歉，道歉內容應經本律師審核且持續時間不少於7日」。