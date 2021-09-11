大馬女神林明禎先前在香港忙拍攝電影工作等，日前已順利返台，正在為期14日的隔離檢疫中。她近年來工作繁忙，加上疫情影響，已1年沒回馬來西亞老家，相當想念母親、姊姊、弟弟等家人，憶起年初在過年期間，她獨自留在台灣過年，甚至還因為太想念家人，忍不住難過淚崩。

林明禎說今年過年是第一次沒有和家人一起吃團圓飯，自己為了營造過年氣氛，還在除夕夜的早上親自寫起春聯，結果在門口貼春聯貼到一半，她突然情緒湧上爆哭，隨即打電話給家人表達思念之情，她當晚也是透過視訊與家人一起跨海連線吃火鍋，她笑說：「哭哭就那次而已。」

她雖然正在隔離期間，仍透過臉書、IG與粉絲互動，她日前表示剛離開香港，「我竟然超級爆炸想念香港的一切、人、食物、everything。」即將在台北開工，她開心說：「現在就是隨遇而安，哪裡有工作就待在哪裡賺錢，幸好還有很多工作讓我忙。」並透露很關注馬來西亞的疫情，但當地狀況一直不樂觀，她也很擔心家人，「家人都很乖，每天都待在家找很多新事情來做」，她希望疫情趕快消散，明年過年順利回家團圓。