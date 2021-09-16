在談戀愛時，有些人喜歡快刀斬亂麻，從來不吃回頭草，也有些人天生癡情，總認為舊愛還是最美，搜狐網命理專欄分析，金牛座、巨蟹座、摩羯座的人最念舊情，即使嘴上說不愛了，卻始終放不下前任，總會忍不住和前任復合。

▍1.金牛座

身為土象星座，金牛座具備沉穩踏實的性格特質，認真負責、辦事能力強，是很值得信任的人，不過有時卻少根筋，不懂得變通，因此在感情上吃虧。金牛座的人總是對另一半掏心掏肺，可惜一旦吵架就堅持己見，容易導致分手，最終他們還是覺得自己沒錯。儘管他們嘴上說不愛了，實際上想起舊愛還是會心痛，很難忘記舊情。

▍2.巨蟹座

巨蟹座一生只會愛一個人，而且他們始終相信一見鍾情，一旦談戀愛，他們就會全心全意付出，總是把最好的東西留給愛人，很珍惜每一段愛情。若不幸分手，他們會無時無刻地回想交往的點點滴滴，滿腦子都是前任。雖然巨蟹座看似堅強，實際上卻很脆弱，總期盼前任能夠回頭再愛自己一次。

▍3.摩羯座

摩羯座心思細膩，擅長一步一腳印打拚，往往能靠強大的毅力獲得好成就。在感情方面，一旦摩羯座失戀了，他們就會全心拚事業，藉此分散注意力，因此一般人會以為他們個性冷漠，早就忘記前任，可是實際上他們非常念舊也很癡情，如果有機會和前任復合，他們一定不會拒絕，永不放棄任何一段感情。