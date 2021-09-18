台灣大與艾歐圖iAuto、臺灣大學打造的無人送餐車，日前於台北花博公園新生園區正式上線服役，首度串接電商平台myfone購物，結合雲端管理系統以及人機介面，打造點餐、送餐、付款一氣呵成的消費體驗。

這套由三方團隊聯手開發的送餐機器人系統，其實早在花博公園上路前，即受到國際矚目，在堪稱「自駕車界奧斯卡」的「2020/2021杜拜世界自動駕駛運輸挑戰賽」，打敗60多個國際菁英團隊，順利挺進決賽，成為世界六強之一，預計10月將代表台灣前往杜拜參加頒獎典禮。

首度亮相的無人送餐車被團隊暱稱為「Willy」，車高120公分，一次可以送8份餐，車內搭載台灣大通訊晶片，並配備多個攝影鏡頭、光達等感測器，車子行進速度相當於成人步伐，也可以「小跑步」前進，加快到時速7.2公里，於室內室外皆可穩定運行，即日起Willy將穿梭在佔地19.5公頃的花博新生園區，為園區內各角落休憩的消費者送上餐點。

當消費者透過台灣大旗下myfone購物APP訂購餐飲，雲端平台即會傳送訂餐訊息給無人送餐車與餐廳，隨之餐飲業者備好餐點，由送餐車自動駕駛前往園區內顧客所在位置。消費者只要在送餐車上的觸控面板輸入訂餐平台給的密碼，相應的餐格櫥門就會自動解鎖，用戶即能取餐享用，整個取餐過程約5秒內即可完成。

台灣大副總經理洪昌哲表示，台灣大繼成功助力「5G智能自駕車」在長庚養生文化村上路載客後，無人送餐車再立下另一個無人載具運輸的里程碑。疫情衝擊全球，自動駕駛的送餐車不僅符合「零接觸」國際趨勢，未來若再整合載貨與自動接駁運輸，將可翻轉出更多創新的商業模式，為5G與智駕的整合應用，啟發更多無限可能。

臺灣大學機械系智慧載具與機電整合實驗室主任李綱也透露，除上述應用外，也開始將「軟性需求」納入規劃中。目前已著手規劃優化餐車內部溫度控制，確保消費者能拿到所需求的熱騰騰餐點或是透心涼飲料。下一階段將結合自駕車與無人送餐機器人組成母子車，搭配台灣大5G超高速、低延遲通訊運算，建構出更完整、全面性的自動運輸服務網絡，餐飲遞送距離將可更廣、更遠。

「2020/2021杜拜世界自動駕駛運輸挑戰賽」由杜拜道路與運輸管理局主辦，今年以送餐服務為主題，總獎金高達172萬美金，iAuto、臺大及台灣大團隊自激烈競爭中脫穎而出、取得決賽資格，並已於8月赴杜拜實車測試，當地攝氏45度的酷熱高溫不僅考驗著「Piek」（餐車暱稱）的軟硬體設計，測試場地更包含沙地、柏油路、草地等複雜地形，每一趟送餐還會隨機安排雨天、行人阻擋、道路施工等突發情境，而體型輕巧的Piek發揮過關斬將的堅強實力，順利完成各項任務，比賽結果將於10月揭曉。