道奇投手「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)19日登板對戰紅人，7局無失分、7次奪三振，只被敲2支安打，紅人打線幾乎全繳了白卷。道奇終場5-1輕鬆取勝，薛爾瑟奪下本季第15勝（4敗），自責分率2.08維持全聯盟第一。

薛爾瑟季初還在老東家國民隊的時候對戰一次紅人，那場他7局只被打2分仍吞下敗投，今天他碰到紅人又差點陷入險境。雖然帳面數字看來薛爾瑟掌控全場，事實上他開場時的控球狀況很差（以薛爾瑟自己的標準而言），沒想到除了紅人一哥瓦托(Joey Votto)獲得兩次四壞保送，其餘打者都打不出去。

主要的原因是薛爾瑟武器很多，速球不靈還有滑球，滑球不靈還有變速球，變速球不靈還有曲球，這場比賽前半段他就靠著平日的第4號武器曲球撐住場面。薛爾瑟賽後表示沒失分當然很棒，但最重要的始終是維持控球狀態。

37歲的薛爾瑟被看好有機會挑戰生涯第4座賽揚獎，他唯一的弱點是打擊能力嚴重退化，此戰3打數吞2K，一整年總共59打席的打擊率仍然是0！當然不可能人人都是大谷翔平，但薛爾瑟過去累積0.193打擊率，本季打成這樣未免太慘。

道奇已經晉級季後賽，目前的任務是要從巨人手中奪回國西王座（1.5場勝差）。這場敗仗對紅人很傷，他們被急拉尾盤的紅雀超車，國聯外卡由道奇（篤定拿到）、紅雀佔著，紅人落後紅雀兩場勝差。