嘉義市將贈送學生「小冰寶」。（嘉義市政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義市將於9月24日起在全市高中職、國中及五專前三年級校園集中施打學生BNT疫苗。（嘉義市政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義市將於9月24日起在全市高中職、國中及五專前三年級校園集中施打學生BNT疫苗，預計有2萬2600多位學生接種，嘉義市長黃敏惠將贈送所有施打的學生「小冰寶」，緩解學生施打後的不適感。

嘉義市教育處處長林立生表示，市府配合衛福部及教育部共同為年滿12歲至未滿18歲的青少年規畫BNT疫苗施打作業，因疫苗接種後其接種部位可能會稍有疼痛、紅腫等情形，雖然通常於數天內消失，但為降低孩子施打疫苗的不適感，嘉義市政府已為2萬2600多位施打疫苗的學生們準備了小冰寶，希望透過這樣的局部冷敷處理，降低癢跟疼痛的感覺。

林立生說，希望學校在施打疫苗後的兩周將動態的體育課程調整為靜態的學習課程，讓孩子們避免劇烈運動、充份休息。將從9月24日起在國立華南高商及私立輔仁中學開始施打，雖然接種疫苗有降低病毒感染風險，但並非就完全不會染疫，所以後續仍提醒各位學生仍需做好個人防疫措施，落實社交距離及做好個人衛生防護，讓校園整體防疫更加完善周延。