全台將近130萬名國高中生將陸續接種BNT疫苗，其中台北市、新北市、桃園市、苗栗縣和台南市率先於今日開打，提醒這5縣市的學生記得帶健保卡，並切記不要空腹打疫苗，且施打完疫苗以後要在原地休息30分鐘再離開。

台北市、新北市、桃園市、苗栗縣和台南市等5縣市今（22日）率先開打BNT，多數縣市則將在明（23日）開打，其中包括台中市、高雄市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、屏東縣、基隆市、宜蘭縣、新竹市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣、南投縣、澎湖縣，其餘的縣市則將在24日後開打。

台北市教育局提醒，施打疫苗不是強迫性，每個人都可以視自身需求及個人意願做決定。並提醒學生接種疫苗當天務必攜帶健保卡，並在打疫苗的前一天確保自己睡眠充足，另外最好避免空腹去打疫苗。

年滿16歲以上青少年及成人打BNT常見副作用有注射部位疼痛（84.1%）、疲倦（62.9%）、頭痛（55.1%）、肌肉痛（38.3%）、畏寒（31.9%）、關節痛（23.6%）和發燒（14.2%）；而12至15歲的青少年打完常見的副作用則是注射部位疼痛（90.5%）、疲倦（77.5%）、頭痛（75.5%）、肌肉痛（42.2%）、畏寒（49.2%）、關節痛（20.2%）及發燒（24.3%）。