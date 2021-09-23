台灣每年近萬人因糖尿病死亡，中研院發現，蛋白雙硫異構酶負責調控胰島細胞衰竭和糖尿病，在小鼠實驗中若剔除可治癒糖尿病，認為其抑制劑具治癒糖尿病潛力，研究登國際期刊。

糖尿病多年來無法被治癒，主因在發病過程中，患者的胰島細胞數量和功能的喪失，糖尿病患者最後僅能倚靠施打胰島素維生；根據國民健康署統計，全國約有200多萬名糖尿病病友，且每年以2萬5000名的速度持續增加。

中央研究院農業生物科技研究中心研究員楊文欽研究團隊近日釋出最新研究發現，蛋白雙硫異構酶（Pdia4）主要表達在胰島細胞，過度營養會增加它在人和鼠胰島細胞內的表達量。

而在疾病模式小鼠中，Pdia4基因的剔除能減輕疾病鼠的糖尿病和胰島衰竭，也會降低血糖、糖化血色素和活性氧化物（ROS），並增加胰島素分泌，甚至治癒糖尿病；若Pdia4過度表達，則會加劇小鼠的糖尿病和胰島細胞病變。

楊文欽研究團隊發現，此機制研究顯示Pdia4通過調節胰島細胞中ROS產生路徑，增加ROS含量，造成胰島細胞衰竭和糖尿病，也發現Pdia4抑制劑（PS1的先導化合物）能抑制胰島細胞衰竭和逆轉糖尿病。

楊文欽表示，研究團隊鑑定Pdia4為全新糖尿病藥物標靶，其抑制劑具治癒糖尿病的潛力，透過科技部等計畫支持，已經完成臨床前試驗，預計明年1月在台灣進行臨床一期實驗，但藥物要完成臨床實驗到上市，至少還需要7年時間。

中研院表示，此研究已刊登在國際期刊「EMBO分子醫學」（EMBO Molecular Medicine）。（編輯：管中維）1100923