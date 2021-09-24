鑑於駕訓班訓練計畫有助於強化民眾防衛性駕駛道路安全觀念，桃園市政府與交通部公路總局合作機車考照駕訓班計畫，9月再度加碼700個名額。

交通部自2019年起推動機車考照駕訓班訓練計畫，經交通大學研究分析，在機車駕訓班考取駕照民眾可降低違規風險32％、肇事風險20％，顯示機車駕訓確有成效。

市府與公路總局除年初媒合道安活動承辦公司提供217個補助名額，9月再投入逾100萬元補助款，加碼700名名額，再加上公路總局新竹監理所補貼桃園1600個名額，共有約2600名桃園市民受惠，民眾只要經機車駕訓班訓練考取駕照，每人可獲1300元訓練費補助，鼓勵未考取駕照的民眾踴躍報名。

交通局運輸規畫科科長曾啟倫表示，截至目前已有2972人報名參加機車駕訓班，但若想申請1300元訓練費補助必須要考過駕照，並附件申請補貼，今年度的補助時間至11月30日止，受理額滿。桃園市辦理機車駕訓班共有6家，包括長榮、國泰、中正、大展、大觀及太子駕訓班。

交通局提醒，未具備防禦駕駛觀念就騎機車上路等於將自身、別人都暴露在高事故風險當中，機車駕駛班課程包含實地教學、模擬實地上路後道路實境等，讓未考取駕照的民眾預先了解道路風險及防禦駕駛觀念，呼籲想考取駕照的民眾不要猶豫，趕緊報名。