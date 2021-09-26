歌手出身的方文琳，以女團「飛鷹三姝」出道，外型亮眼的方文琳，形象清新、活潑，讓她擁有超夯人氣，還被受封為「玉女掌門人」，方文琳演藝事業也橫跨電視劇、電影和舞台劇，成績相當亮眼，私下的方文琳也相當親民，不時在網上分享生活日常，而她稍早就在網上曬17秒熱舞影片，方文琳跟著節奏舞動身體，她還辣玩下衣失蹤，一雙美腿相當搶鏡。

方文琳今（26日）晚在臉書曬出17秒熱舞影片，只見她身穿黑色寬鬆洋裝、頭戴帽，穿搭輕鬆有型，方文琳跟著節奏揮手、抬腳，她自信扭動身體、相當活潑，還不時對著鏡頭放電，方文琳舉手投足魅力十足，散發熟女魅力，方文琳發文直呼：「來，跳舞給你們看（抖音裡的廣場舞）」，她還自嘲：「我應該是背台詞背瘋了...才敢放上來只能說雙子座無極限！！」

方文琳辣玩下衣失蹤熱舞，一雙美腿相當搶鏡。（圖／取材自方文琳臉書）

方文琳難得熱舞，吸引粉絲大讚「哇？！唯美韓國少女團」，釣出方文琳回應：「哈差多了」，還有人催方文琳「還不趕快去背台詞，還有時間在那跳舞」，方文琳則直呼：「唉呦師父，總要娛樂一下嘛～」。

不少網友都直呼：「偶像真的是被玉女歌手名號耽誤的動感唱跳歌手～」、「人生就是要無極限呀，跳的好棒，表情也超讚的，唱作俱佳呀」、「太短啦 下次直播跳舞啦！」還有人敲碗要方文琳出一張勁歌熱舞的專輯。