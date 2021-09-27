「尼斯湖水怪」現身？英國機師馬沃爾近日與朋友到尼斯湖泛舟、露營，並拍攝影片上傳個人YouTube，其中使用空拍機拍攝湖面風景的畫面，被網友發現有疑似蛇頸龍的生物靠近岸邊，引發網友熱議。

據綜合外媒報導，54歲的馬沃爾（Richard Mavor）職業為機師，平時會將露營、泛舟的過程拍攝成影片上傳YouTube分享，他日前與朋友參加阿茲海默協會舉辦的公益獨木舟挑戰賽，一行人在尼斯湖畔紮營時，用無人機拍攝湖面景致、記錄活動過程並PO上網。

有眼尖網友發現，影片3分52秒處的空拍畫面，可看到湖底似乎有一個巨大的影子，隱約能見到四肢、長長的頸部和圓潤的身體，從水下緩慢浮起靠近岸邊，外形神似蛇頸龍，網友推測可能就是知名的尼斯湖水怪現身。

該段畫面引起熱烈討論，「我是來找尼斯湖水怪的」、「在您的露營中，沒有什麼比蛇頸龍更狂野了」、「這也可能只是光線導致的錯覺，但我們不能確定」、「我簡直不敢相信」。