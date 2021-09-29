女星伊能靜是著名的美魔女代表，53歲的她仍擁有精緻顏值和姣好身材，絲毫沒讓歲月在她臉上留痕跡，不過伊能靜近日卻被網酸她P圖太過頭，顏值都快認不出來，對此，伊能靜無懼網上負評，她昨（28日）就豪曬絕美自拍照，不只秀凍齡顏值，還解放0贅肉蠻腰，絕佳狀態相當不科學。

伊能靜日前在社交平台小紅書曬自拍照，卻遭網指美顏濾鏡開太大，P圖P到快認不出來，不過，伊能靜懶理網上負評，她昨則在微博曬度假的自拍，照片中，伊能靜五官端正、氣色極佳，一張瓜子臉相當吸睛，搭配她一頭長髮和公主蓬袖的設計，讓伊能靜看起來超仙。

而下一張照片中，伊能靜嬌羞扭身，洋裝側身的挖洞設計，讓伊能靜的小蠻腰全都露，0贅肉的白嫩美肌相當吸睛，伊能靜的好身材相當不科學，絕佳狀態看不出她已53歲，心情不錯的伊能靜也發文寫下：「離開喧囂的城市，來一場短暫又治癒的旅行」，網友都看傻伊能靜的美顏，紛紛狂讚：「一點也不像五十幾歲的人」、「姐姐顏值身材真抗打 愛了」、「50多歲的人 美得和少女一樣」。

伊能靜近照又瘦又美，看不出是53歲的熟女。（圖／取材自伊能靜微博）

伊能靜凍齡功力驚人，不過她也因此難逃遭質疑動刀「修修臉」，伊能靜日前就被網留言直指：「眼袋外切的疤痕感覺還在」，對此，伊能靜則霸氣回擊：「對不起沒做過，不要隨便猜測喔，不喜歡」。