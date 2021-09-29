「漁訓三號」是台灣第一艘依據國際海事組織特種用途船規範建造的漁業公務船。（漁業署提供／胡健森宜蘭傳真）

漁業署為了取代現有使用已超過30年的漁業訓練船，委託龍德造船公司新造兩艘漁業訓練船「漁訓三號」，在29日舉辦開工典禮，新的漁業訓練船航行海域範圍將可涵蓋三大洋公海、台日漁業協議海域及與鄰近國家經濟重疊水域，除執行漁船員海上訓練及遠洋巡護工作，也可協助台灣海域資源調查等任務，是台灣第一艘依據國際海事組織特種用途船規範建造的漁業公務船。

漁業署表示，台灣現有的漁訓貳號漁業訓練船是在1990年12月21日建造完成下水，提供給漁船船員、幹部船員、及國內各級學校相關海事科系學生海上訓練之用，另外也從2006年起派赴三大洋及台日協議水域執行海上漁業巡護任務，因使用至今已超過30年，效能及舒適性已不符實際所需，漁業署因而規畫新建「漁訓三號」全新的漁業訓練船。

受託負責打造漁業三號訓練船得龍德造船公司表示，新船將配有一具3530kw中速柴油主機驅動高性能可變螺距螺槳，最高船速可達每小時14海浬，搭配襟翼型舵及船艏推進器，在離靠碼頭操作時具有更好的操縱性能，另外，外船艏也安裝一套昇降式360度自由轉動SRP型備援推進系統，在主推進系統出現故障、喪失航行能力時，可緊急改用SRP備援系統以船速6節慢速航行。

「漁訓三號」除了能提供更好、更安全及舒適的訓練環境，一旦被交付遠洋巡護工作，船上備有1艘6m登檢小艇、2組射程80m的強力高壓水柱、1部遠距強聲設備、兩舷LED警示板、星光夜視望遠鏡、高倍數望遠鏡、蒐證錄像攝影機及相機等，不僅能有效執行遠洋巡護工作，還可協助執行台灣海域資源調查等任務。