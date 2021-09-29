天蠍座的唐綺陽喜歡驚喜，所以不替自己算命。（陳俊吉攝）

唐綺陽稱在主持這條路上，還有山峰要攀登。（陳俊吉攝）

當過金鐘評審的唐綺陽認為入圍就是肯定。（陳俊吉攝）

唐綺陽（中）跟炎亞綸、Sandy一起主持訪談節目《36題愛上你》，開心沾上年輕氣息。（公視提供）

唐綺陽、炎亞綸以及吳姍儒（Sandy）今年以公視《36題愛上你》入圍電視金鐘綜藝節目主持人、綜藝節目獎，唐綺陽首度獲提名，她身為星座專家，從不替自己預測，透露媽媽得知她入圍，還想找大師算一下會不會得獎，她勸媽媽不要問，因為她喜歡「驚喜」，也認為得不得獎都是「獲益者」，「這次的入圍已經告訴大家，以後可以把唐綺陽當作主持人了。」

唐綺陽曾是配音員，收入不錯，因是自由業，空閑時間多而學占星，之後更誤打誤撞在34歲那年以「星座專家」踏入演藝圈，「我一進這行時就是星座專家，我常戲稱自己是『工具人』，工具人其實很輕鬆，主持人Cue你時再回答，其他時間可以看稿子做準備。」甚至覺得綜藝咖需要做效果、搭話，還得想很多故事，但她當時都作不到。

她透露主持契機在「臉書直播」，「當時直播剛興起，沒什麼人用，所以大家都來看我直播，人氣還蠻旺的，有人來問我要不要訪問他，從這時開始，我就扮演著主持人的角色了。」她之後開始主持網路訪談節目《唐綺陽談星室》，再來跟綜藝大哥胡瓜搭檔《大腦先生》，從雙子座的胡瓜身上學到許多主持技巧，可惜只有一季，但公視見她表現不錯，便再邀她主持《36題》。

唐綺陽剛開始和炎亞綸、Sandy湊一起時，3人都很難想像這是什麼樣的組合，合作之後，現在很有默契，靠臨場反應，互相幫助、分工在主持上。因炎亞綸上過唐綺陽的直播節目，兩人較熟，她一開始對他印象是男偶像，後來才發現炎是調皮、直率到好笑的年輕人，一天到晚在網路上放炮，也常在各個粉專留言，開玩笑說炎就是「皮囊很好看的250」，還爆料曾請炎亞綸吃飯，他豪不客氣，也沒在忌口，在日式居酒屋點了20幾道菜，完全沒偶包。

至於Sandy是乖小孩，唐綺陽笑說她不乖不行「因為爸爸闖禍都是她在『滅火』。」透露私下的Sandy貴為吳宗憲千金又名校畢業，真的一點架子都沒有，誇她就是「職場認真的年輕人，很用心在工作」。唐綺陽說：「能跟他們兩個合作，是我的榮幸吧，因為有很多人到我這個年紀，還可以跟年輕人搭在一起，是我被加持、被肯定了。」也開心覺得沾上年輕氣息。

所以當唐綺陽得知入圍時，她說：「從沒想過有這一天，很高興，走了很遠很遠的路，終於來到這裡了。」對於未來目標，她稱目標對她來說很奢侈，因為很多人在她的年紀已在想退休，並幽默說：「如果大家需要我，我很願意一直往目標前進，有一天如果可以（獨自）站在那邊主持，我願意減肥！」也謙稱在主持這條路上，還有山峰要攀登。

至於得不得獎，當過金鐘評審的唐綺陽認為入圍就是肯定，周六即將要走紅毯，唐綺陽透露最近在戒吃宵夜，希望屆時能消風出席。