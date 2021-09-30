【愛傳媒朱亞君專欄】臉書跳岀六年前的今天。重讀一次，依舊激昂。在文字面前、在編輯檯上，我希望自己永遠保有一個單純讀者的感動。此心不渝。

你屬於我所熱愛的那個世界

故事有點長⋯⋯2015年4月我接下了馬來西亞花蹤文學獎馬華文學大獎的評審工作。星洲日報辦的花蹤文學獎除了小說散文詩等競賽項目之外，重要獎項之一便是針對過去兩年已出版書的作家，以推甄的方式選出一位大獎得主。

接工作的時候沒多想，一箱書稿遠渡重洋寄來之後，我懊惱了：九本作品，七位入圍者，這之中包括寶瓶的作者（出版與未出版的佔了近半）、長期敬重的作家，只有一位完全沒聽過的入圍了詩集一冊。

我立刻去信：你們不應該找我評審的，這下手心手背我如何是好？星洲日報回我：我們信任你的專業的判斷與公平性。然後給了個笑臉。

那一整個月，白日工作，夜裡就浸淫在這九本書裡。

幾本書讀過，終於翻開那本連作者名字都沒聽過的詩集，這是一前輩詩人從1967年到2013年，橫跨了半世紀的詩選集——半本之後，我坐不住了。

啊一聲站起身，在書房裡繞圈圈，一圈又一圈，想找個人說話，述說我如何的被感動。我雙手捧著書，站在書房中央，對著窗外暗黑的山影，一句句念出聲來，心緒一再被軟弱又被激盪起。

那是一個多麼美好的夜晚，我一直讀到深夜，他一再讓我想到辛波絲卡，沒有晦澀的語言、沒有複雜的意象，用淺顯易懂的文字，勾勒出生命的點點滴滴。你不能用詩的技巧去評斷他，這詩貫穿了一個人一生的記憶，從少年的激壯，青年對愛情的渴求，中年對政治現實的不滿與諷諭，對馬來西亞政治動盪的悲憤，到老年的安靜的感懷。

這就是生命的姿態啊，有起有落，真實而痛楚。

他的詩，多次以「樹」為意象，貫穿／支撐一生的詩風。在廣為流傳的〈要去流浪的樹〉一詩中，希望掙脫束縛、生活在他方的樹，遠走之後破滅的破滅，等他拎著殘存的鬚根回到故鄉：

所有的樹／被當前的景物／掩臉，震撼／大聲痛哭

在另一首〈稻草人與他的火葬禮〉，他寫著：活著／每一天／都是受難日

我讀到最多的是誠懇，再不能夠的誠懇、用生命創作的誠懇。這不只是一個人的詩自傳，也刻劃的每個人的人生歷程。

我讀著，感受到人生的滄桑，同時感到閱讀詩句的歡愉。是的，是歡愉，純粹的歡愉。多年之後，我相信我還會深刻的記憶著這奇妙的夜晚。

上網查查詩人黃遠雄是誰，訊息太少像是憑空冒出的文人，從簡略的作者介紹裡，我知道他做過香菸推銷員、土地測量員、鐵工焊工、建築承包商，也曾背著背包徒步兩個月，走遍馬來半島11個州府鄉鎮，親歷1969年種族暴亂後，滿目瘡痍的家園。他不與文壇交際，彷彿素人一般默默創作。倒是找到了他的臉書，我激動得按下加友邀請，轉瞬又後悔，怕暴露了秘密評審的身分，但我實在無法克制自己的激昂。

七月中旬，在頒獎典禮前一夜的祕密評審會議上，黃遠雄遭遇了另外一位強勁對手黃錦樹，投票過程敗下陣來。

回到旅館，失眠到四點。心下感到遺憾，不是好壞的問題，是這樣以生命篆刻的詩集，沒有第二個得獎的機會了。黃遠雄沒有另外一個50年可以成詩集。

隔日盛大的頒獎典禮上，我和「馬華評論界第一劍」張景雲老師一同上台揭曉這個獎項，公佈黃錦樹得獎之際，我一面為錦樹高興（錦樹明年有本小說在寶瓶），一面告訴自己典禮一結束，就要去找黃遠雄說話，就說一個小讀者的心情也罷。（舞台上燈光有如演唱會般耀眼，我甚至找不著他也許落寞的雙眼。）

沒想到典禮之後，司儀要評審全體上台接受獻花拍照，七葷八素擺弄一番，等我回到座位，黃遠雄已經離去。

我只有三秒鐘的停頓，立刻轉身請詩人沙禽老師幫我撥了個電話給黃遠雄，得不得獎是小事，但是我一定要向他表達敬意！我多年編輯，深知作家有多麼寂寞，他們要的不過是迴響：茫茫人海中，有人讀了並讀懂了那掩埋在文字中的心緒。不能讓這個秀異的老詩人這樣落寞開幾百公里的車回家。

電話通了，我不是個評審，只是個小女孩般急切的說話，我說：黃先生，謝謝你的詩給了我那樣美麗的夜晚，讓我重新感受到文字的力量、生命的力量，謝謝你，我們不認識，但是我要謝謝你⋯⋯

應該在車程上，通訊另一端沙沙沙，我聽見他呵呵的笑，寬廣的包容的見過世面的接納所有成敗的笑。

那就是他的詩所有的底蘊啊！他的詩在泥水與風沙之間、在鐵蒺藜與鋼筋之間，去逼視人生的困頓與不安，揭露生命最深沉之處，那是從生活中淬礪出來的文字，是從最底層生活昂揚面對生命的磅礡氣概。

回到台灣，念念不忘。我想著自己那麼愛，怎不將他引進台灣呢？三天內搞定所有版權，我當然知道詩集在台灣非常艱難，但就是做，不但做，還把他當成寶瓶文化14周年鉅獻來做。

回頭給黃遠雄寫信，盼他多提供一些關於自己的資料，我想的不過是簡單學經歷。他回說自己從小不愛念書，是個粗人，簡歷很難寫，要我等幾天，幾天過後，我收到一封長信，遠雄大哥把他一生寫了給我。包括那些挫敗的、難與人言的過去。

我愣在桌前很久。突然之前，我知道自己為什麼能與之共鳴了。

我們都沒有漂亮的學歷，我們都從最底層匍匐做起，我們向天搏向地搏，像個漢子隻手要闢出自己的道路，但是荊棘有之、顛簸有之、挫敗有之，血沾染在指縫裡，生活總是這樣輕易的把人逼到死角。

我們嚎哭但不讓人看見；我們吶喊，只是為了振奮自己：「在莽莽的未來裡／我始終要教命運改道／逆境繞行」、「接受自己受傷的次數／拐了一隻腳／仍能自信」。要嘛不輕易示人，若示人了，便是坦坦白白的裸裎。

素昧平生啊，但隔著遙遠的海洋，我感到內裡像鯨魚般的焚燒起來。

那同一時間，我想到密特朗對馬奎斯說的：「你屬於我所熱愛的那個世界。」

始終天涯，你屬於我所熱愛的那個世界。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

照片來源：作者提供。

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