Putad日前拍攝MV，在水中賣力演出。（小島大歌工作室提供）

2015年起奔走於南島島國間的「小島大歌」計畫發起人BaoBao陳玟臻與丈夫、澳洲音樂製作人Tim Cole 六年來進行聲音採集、歌曲製作與展演策劃，近來發行第二支單曲〈 Pinagsanga 〉，邀請單曲主唱、新科金曲「最佳原住民專輯」得主漂流出口的女主唱Putad（布妲菈.碧海）、MV導演洪詩婷現身分享歌曲創作與影像拍攝過程。

〈 Pinagsanga 〉歌曲描述大自然充滿生命與力量，人類卻常忘記自己的渺小，歌詞向卡瓦斯(Kawas)祖靈致敬，主唱 Putad 變化多端又帶點魔幻的唱腔與旋律，如同像漂流在海底的氛圍。歌曲由Putad家族的阿嬤、媽媽、自己和女兒四代海女發聲揭開序幕，以阿美語口述作為母系社會文化由女性傳承的重要性；歌曲結尾高潮的靈感則是源自於Putad曾與兄長一同被離岸流帶到海中載浮載沉50分鐘的臨死經驗，體悟到相信自然法則的道理。

回憶拍攝當天的場景 Putad 表示：「導演高規格的要求，讓平常超愛衝浪的我也數度在水裡偷哭！」拍攝當天 Putad 因劇情需求必須在水中將頭鑽進塑膠袋裡並像水流一樣不斷翻滾大約一百次，多次經歷失溫、嗆水、胃絞痛等生理不適狀況；但最後因為不想自己「海女」的名號掃地，所以還是硬著頭皮克服，成就了史詩般的MV，並表示：「體會到當演員是多麼的辛苦，所以我還是做音樂就好了。」