《世界的教室跟你想的不一樣》團隊。三立提供

《世界的教室跟你想的不一樣》拍攝古蹟現場。三立提供

亞洲影藝創意大獎(Asian Academy Creavtive Awards) 不受疫情影響9月30日以直播宣布今年的入圍名單，三立共入圍6項獎，尤其《未來媽媽》更入圍4項獎，包含「最佳戲劇系列」還有劉品言入圍「最佳女配角」、劉中薇入圍「最佳原創劇本」及「最佳音效」

新聞台指標節目《消失的國界》主持人李天怡，入圍「最佳新聞時事及主持人獎」以及《世界的教室跟你想的不一樣》張峻德入圍最佳導演獎(非戲劇類)，在眾多頻道中脫穎而出。

在金鐘獎頒獎典禮公佈前夕，《未來媽媽》又入圍亞洲影藝4項獎，無疑是為同時為劉品言與劉中薇打了強心針，以最佳女配角同時入圍電視金鐘獎與亞洲影藝大獎的劉品言在臉書上分享入圍喜悅，更為團隊創下的好成績感到開心。

編劇劉中薇感性寫下，「把自己的命字用英文打出來，好感動。認真看了一下其它的入圍名單，還有《如蝶翩翩》還有《遺物整理師》是我都看過的戲，能一起入圍好榮幸。」

更難得的是，《消失的國界》原班人馬製作的另外一個節目《世界的教室跟你想的不一樣》也再度受國際評審青睞，張峻德入圍最佳導演獎(非戲劇類)。

主持人李天怡今年入圍「最佳新聞或時事節目主持人獎」，不但是連續第2年入圍，競爭者更是強敵環伺，包括CNN駐印度分部、新加坡亞洲電視台以及菲律賓媒體集團ABS-CBN等知名電視台主播。

《消失的國界》是深度新聞時事節目，以國際議題為主，每個主題都是記者出國採訪、拍攝製作的最新內容，一直以來都是國內新聞獎項的常勝軍。李天怡以知性、權威的播報特色呈現國際議題，獲評審青睞。預計頒獎時間是12月初。