日本男星山下智久離開傑尼斯事務所後，不但沒有影響其事業，他更進軍好萊塢拍外語作品，在日本也繼續保持高人氣，成為傑尼斯畢業藝人中的異數。

山下近日登上了當地雜誌《週刊Playboy》55周年紀念封面人物，並公開該封面照及內頁照片均由女星二階堂富美操刀拍攝。二階堂剛演畢日劇《約定的灰姑娘》，她近年除了演戲外也當攝影師，為山下拍攝的濕身照片，讓山下展露性感。

該雜誌一向以女星或偶像的性感照作封面，山下是55年來雜誌封面人物第3名男星，而二階堂為他拍攝的封面照也得到讚賞與好評。

伍代夏子第一次開畫展。（株式会社ソニー・ミュージックダイレクト提供）

伍代夏子第一次開畫展

演藝生涯今年邁入40周年的59歲演歌歌手伍代夏子，10多年來以攝影為興趣，10月1日她在東京舉行生平第一次攝影展「伍代夏子写真展 殘像 〜After image」。伍代夏子年年在NHK《紅白歌合戰》出場，大家對她的印象是資深演歌歌手，近年來她的攝影作品開始被看到，逐漸獲得好評。

開展第一天伍代也身穿白金銀交織與紫色腰帶的和服，迎接來觀展的觀眾。她選了自己滿意的40幅攝影作品展示，她也很愉快地和來觀眾們交換意見。