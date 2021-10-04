【愛傳媒簡秀枝專欄】曾經抱怨台北市政府對於「市政顧問」，既不顧，也不問。近期，獲得市府溫暖回應，不但參訪顧問代表參訪活動變多了，與市府團隊照面的機會，也増加不少頻率。

10月1日晚，又接到市府以雙掛號寄來「市政顧問識別證」，這是第一次經驗。

一張雙層厚度的卡片，一面是附照片，標明期限至111年12月24日，另一面則是悠遊卡公司發行的賣斷卡。「有照片的悠遊卡」，十分新鮮，也饒富創意。

因為出過車禍，也摔斷過兩次腿，我這兩年來，已經極少開車，改穿平底鞋、搭捷運，這張「有照片的悠遊卡」，正好可以派上用場。謝謝市府的良意善心，也是禮輕情意重。不過，百感交集，卡片上期效的「111年12月24日」，那不正是柯文哲市長卸職的日期嗎！？

台北市，意味又要變天了！？

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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