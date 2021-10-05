臉書周一發生大當機狀況，加上內容審查爭議持續延燒，使得臉書股價重挫近5%，執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）的身價也在數小時內重摔60億美元（約新台幣1680億），事實上，臉書股價自9月中以來，受到內容審查爭議影響，已累積下跌15%，稍早祖克伯也針對當機狀況發文致歉，「Facebook、instagram、WhatsApp和Messenger現在已經重新上線，對於今天的打擾感到相當抱歉。」

美媒報導，受到周一股價重挫衝擊，祖克伯身價已跌至1216億美元，在億萬富翁排行中名列第五，輸給微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），幾周前祖克伯的身價還維持在1400億美元左右（約新台幣3.9兆）。

由於臉書旗下系列產品，包括Facebook、instagram、WhatsApp及Messenger等軟體都出現大規模當機情形，且時間長達6小時以上，祖克伯也在修復後親發文致歉，「Facebook、instagram、WhatsApp和Messenger現在已經重新上線，對於今天的打擾感到相當抱歉，我深知道你們有多依賴我們的服務去跟你們在乎的人保持聯絡。」

臉書9月中遭內部吹哨者爆料，公司屢屢將獲利置於掃蕩仇恨言論與假消息之上，可能協助促成1月的國會山莊暴動，此外，臉書內部多項文件與郵件也遭到曝光，有媒體披露，臉書修改演算法導致助長線上言論兩極化，加深群眾彼此分岐，引起巨大爭議。

報導指出，一連串內容審查爭議，使得臉書股價近一個月來累積下跌超過10%，加上稍早臉書系列產品大當機狀況，臉書未來需要面對龐大的輿論壓力與挑戰。

針對吹哨者爆料事件，臉書發聲明駁斥相關傳聞並強調，臉書持續在打擊假消息與有害內容散布進行努力，指稱臉書鼓勵不量內容與毫無作為的說法並不正確。