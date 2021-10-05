臉書旗下社群軟體周一（4日）出現全面當機狀況，官方稍早在部落格說明造成癱瘓的原因，主要是系統後端用於與伺服器連接的路由器設定更動出錯，導致無法正常通訊，造成後續連鎖衝擊，使得系統全面崩潰，連內部營運工具與系統都出錯，造成修復時間拉長，狀況也更為棘手。

路透社報導，臉書基礎設施副總裁Santosh Janardhan在臉書官方部落格說明原因，「我們的工程師團隊發現，處理數據中心與網際網路之間的主要路由器設定出現更改錯誤，導致通訊全面中斷，這種狀況對我們的數據中心產生連鎖影響，進而造成服務暫停。」

此外，Santosh Janardhan也表示，臉書正積極努力使其完全恢復正常運作，「我們要明確說明，此次中斷的根本原因與內部系統更動錯誤有關，此外，沒有證據顯示用戶數據因停機而受到損害。」

Santosh Janardhan再次向所有受影響的用戶致歉，「對於今天平台出現中斷，所帶來的不便，我們深感歉意，由於此次中斷的根本原因也影響我們日常營運的內部工具和系統，使我們在診斷和解決問題的時變得更為複雜。」