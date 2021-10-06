對於被指控2011年9月駕車從高雄鹽埕區至鳳山區的路上，撞傷機車騎士後肇事逃逸，因此遭法院判刑一事。基進黨立委陳柏惟今（6）日受訪時承認確有此事，並坦承自己當時是疲勞駕駛。網友狠酸，「說不定肇逃是為了愛台灣」、「沒關係，塔綠班是原諒的顏色」！

陳柏惟說，自己當時身兼2份工作，那天是凌晨6點要從鹽埕區回到鳳山家的途中，因疲勞駕駛而發生的擦撞，警方也通知報案。此事自己在偵查庭時也坦然面對，也尋求和解。

陳柏惟表示，當時是剛出社會，對加班有求必應，到凌晨6點結束工作返家的途中發生。此事要對當事人及社會致上最深歉意，會把這件事當作人生永遠不會忘記的教訓，並用更大努力來回饋社會。

對此，PTT網友狠酸，「說不定肇逃是為了愛台灣」、「下台退出政壇吧」、「自己請辭，還給我不好意思」、「疲勞駕駛到底干肇逃屁事」、「塔綠班：居然承認了」、「塔綠班的臉又被打腫了」、「管你是不是疲勞駕駛，還是肇逃仔」、「打仗了我落跑，事後不好意思啦」、「沒關係，塔綠班是原諒的顏色」！