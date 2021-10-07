近日一名人妻表示，好長一段時間老公下班後都會以「副理找吃飯」為由消失，甚至到半夜才回家，便生氣地直接打電話到副理家，沒想到副理的太太卻說「老公仍在公司值班，且從未和妳老公吃飯」，令她驚覺受騙了，將其PO上網尋求網友協助。

原PO昨（6）日於臉書社團《爆怨公社》指出，老公這幾個月以來，總會說副理下班後找他吃飯，「我要他別去，因為他只要一去，就像失聯一樣，電話不接，訊息也久久才看一次」；甚至約定好晚上10點一定要回家，卻直到半夜才回來。

原PO實在忍不住了，某天她撥打電話到副理家裡質問，沒想到副理的太太卻說「老公還在公司值班」，更向原PO表示，「妳先生從未來過我家，更別說兩人有一起吃過飯」，一席話令她瞬間氣炸「老公騙了我這麼久，和副理吃飯是假的，但失聯是真的」。

貼文曝光後，不少網友都直覺「有鬼」，紛紛留言「妳自己心裡應該有底了」、「先蒐證吧」、「大家都知道怎麼一回事了，蒐證對妳比較有利」、「先不要打草驚蛇，請徵信社蒐證」、「其實已經很明顯了，先不動聲色、蒐集證據、到時候告好告滿」。