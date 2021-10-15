大陸網紅豬有蹄的外型精緻、身材火辣，和同樣高顏值的男友高純熙時常高調放閃，擁有一票死忠粉絲，儘管先前一度傳出分手，後來還是大復合，然而日前豬有蹄卻突然爆料自己遭到男方施暴，還上傳多張幾近毀容的傷照，對此，男方也發文回應了。

豬有蹄和高純熙過去常高調放閃。(圖/翻攝自微博)

豬有蹄在網路上小有名氣，微博擁有將近71萬粉絲追蹤，然而日前她突然表示自己遭男友高純熙施暴，目前已經報警，「朋友和粉絲們真的說聲對不起，真的很抱歉讓你們擔心了。」並附上多張自己的傷照，能看到她精緻的臉上滿是抓痕，雙眼也紅腫布滿血絲，嘴唇上還有黑色傷痕，整張臉幾乎毀容。

豬有蹄被打到差點毀容。(圖/翻攝自微博)

豬有蹄在文內提到，她的媽媽在得知消息後立刻趕到醫院看她，在見到媽媽的當下她就忍不住大哭，也透露目前她已經完成眼睛縫合手術並自嘲，「所有的東西全世界都不相信你，只有我選擇相信你，現在回頭看是我一直被愛情蒙蔽了雙眼。」

豬有蹄的傷勢嚴重。(圖/翻攝自微博)

對此，高純熙也在微博發文回應，「不管怎樣，我不應該對自己的女朋友這麼動手，清醒後後悔、心痛、逃避占據了我的心思，我能夠補償的一定會盡我所能補償。」道歉之餘也承諾自己不會再出現在網路上，「還大家一個清靜。」然而道歉仍無法平息網友怒火。

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