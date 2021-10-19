桃園一名人妻抓包老公阿勇（化名）外遇，與小三相約外宿傳訊「明天衣服準備好，早上進公司就出發」、「明天要跟你瘋狂的愛愛」，氣炸向小三提告求償250萬元。小三辯稱只是玩笑話，不過桃院地院法官審理人妻提出的相關證據，認定其配偶權確實遭侵害，判小三得賠人妻10萬元，可上訴。

根據判決書，人妻主張，小三明知老公阿勇為有婦之夫，竟於去年5月起至今年2月間，多次與阿勇外出過夜、遊玩與用餐，侵害她的配偶權，因此提告求償精神撫慰金250萬元。

人妻提出阿勇與小三的LINE對話截圖，小三辯稱那些只是玩笑話，堅決否認與人夫有姦情。不過法官審理發現，阿勇傳訊「明天衣服準備好、早上進公司就出發、住一天」，小三回應「好」；阿勇又說「明天要跟你瘋狂的愛愛」，小三僅回應：「神經喔」，沒有其他斷然拒絕一同外出住宿或制止對方的意思。

被告也曾傳訊「不想背著小三的臭名，守著一個不可能的感情」、「還有可能被背叛、最後一場空」，林男則回「寶貝」，2人還有相互依偎、欲親吻臉頰之合照，其親密行為顯已破壞夫妻共同圓滿、安全與幸福，判小三應賠正宮10萬元。可上訴。