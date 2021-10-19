66歲台語資深歌手高向鵬（大牌），曾以《福氣啦》與搭檔方怡萍拿下金曲最佳演唱組獎，今(19日)被唱片公司證實他自上週五過馬路跌倒，至今仍昏迷不醒在加護病服搶救中，令演藝圈友人震驚不已，龍千玉、方順吉更是相繼在臉書PO文為高向鵬集氣，盼高向鵬能平安度過難關。

高向鵬上週五過馬路不慎摔倒陷入昏迷，人目前還在雙和醫院加護病房，尚未脫離險境，他的經紀人簡姐早前向《中時》透露，高向鵬疑因昏倒腦缺氧太久，醫生也說這幾天是關鍵期。

高向鵬出道多年，在演藝圈人緣非常好，他昏迷不醒消息傳出，也吸引友人紛紛為他祈福，台語天后龍千玉在臉書寫下：「請大牌加油，我們都在等著要聽你的歌聲，我們有相約要唱到80歲喔。請大家為高向鵬集氣、送祝福，請佛菩薩加持，讓他可以度過這次的難關。」盼高向鵬平安康復完成兩人80歲約定。

以《翹腳髯嘴鬚》走紅台語歌壇的方順吉也在臉書喊話高向鵬：「大牌高向鵬……別睡了，趕快起來，趕快起來再喝一杯。」龍千玉、方順吉的PO文底下亦吸引大批歌迷紛紛留言為高向鵬集氣，希望高向鵬早日脫離險境，快快醒來，為喜愛他的粉絲帶來更多動人歌曲。