曾獲金鼎獎的作家陳柔縉上周五被外送員追撞，搶救3天後宣告不治，享年57歲，作家吳淡如昨（19日）在臉書表示兩人昔日是七年同窗，得知對方不幸過世噩耗，不禁感嘆「很榮幸當過妳的同學」。

吳淡如回想起兩人是北一女和台大法律系的同學，高中時都想成為可以「做一點事情」的女生，因此立志考上台大法律系，高中時對她的印象雖常掛病號跑醫院，卻是運動健將，傲人紀錄在學校維持相當久，高三時，兩人更是邊準備聯考，邊花大半年時間製作畢業紀念冊，好在一心二用的情況下，依然在聯考繳岀漂亮成績單，出社會進入傳媒後，分別擔任編輯和記者，但兩人最終還是都走上寫作一行。

吳淡如謙虛表示自己的才能，只能當個通俗作者，陳柔縉則是對台灣歷史很有使命感的作家，回憶起她總是臉上掛著一抹微笑，過著無欲無求的生活，如今聽到對方噩耗，這兩天心情都是烏雲籠罩，坦言：「非常無奈，非常痛惜」，也吐露出內心話：「很榮幸當過妳的同學，妳寫的書很棒，妳是我的偶像，妳沒有完成的，我們這些老同學都希望能夠幫忙。」

陳柔縉畢業於台灣大學法律系司法組，曾於平面媒體擔任政治組記者，2006年以歷時12年訪談、執筆完成的《宮前町九十番地》，獲中國時報開卷中文類十大好書，更曾以《人人身上都是一個時代》、《台灣西方文明初體驗》拿下金鼎獎。