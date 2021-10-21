高雄萬豪酒店也擁有10家不同口味、風格餐廳，多元豐富餐飲風格備受消費者青睞，只要在館內餐飲消費滿5000元，並使用一本振興券或現金支付，將加贈9折優惠券。圖為京享自助餐廳。（高雄萬豪提供）

高雄萬豪酒店搶攻振興五倍券商機，住宿方面滿千元加贈300元抵用券，下回住宿可抵房價，每房最多能抵用到1500元，搭配「高雄開就賺」方案再贈200元高雄券。而館內餐飲消費滿5000元，使用一本振興券或現金支付，將加贈9折優惠券。

民眾持五倍券抵住宿，每滿1000元加贈300元抵用券，不設門檻無限累加，呼朋引伴花越多就能拿到越多抵用券，下回住宿可抵房價，每房最多能抵用到1500 元，還能搭配「高雄開就賺」方案，只要在高雄旅宿業使用紙本振興五倍券支付，每1000元振興券即可獲贈200元高雄券，還能登錄發票抽特斯拉、iPhone 13、PS5 等熱門商品。

高雄萬豪酒店也擁有10家不同口味、風格餐廳，多元豐富餐飲風格備受消費者青睞，只要在館內餐飲消費滿5000元，並使用一本振興券或現金支付，將加贈9折優惠券，留待下回消費時，全館自營餐廳皆可使 用（皇豪中餐聽包廂、宴會及會議室不得使用），只要消費滿1000元出示優惠券，立即享9折，最高折扣金額可到2000元。

高雄萬豪住宿抵用券及9折優惠券即日起能適用至2022年12月30日止；如搭配高雄市政府加碼推出高雄券方案，餐飲消費每一千元即能獲贈兩百元高雄券，一次消費整本能馬上拿到1000元高雄券。