為搶攻「外食」與「宅食」餐飲商機，被稱「西洋鬼節」的萬聖節已和母親節、情人節與耶誕節一樣重要，正成躍為餐飲行銷「旺季大檔」，除晶華、美福、君悅、台北遠東香格里拉，以及雲朗觀光集團等觀光飯店推出應景商品搶市，「TGI FRIDAY星期五餐廳」、「德州鮮切牛排」，金田餐飲旗下曼谷新泰式料理「Lady nara」、速食連鎖「肯德基」、連鎖咖啡「85度C」，以及連鎖手搖茶「發發牧場」，均針對萬聖節推出應景商品強力促銷。

同時，飯店與餐飲業者搶萬聖節商機推出的商品，已跳出過去以應景糕點為主的範疇，涵蓋主題飲料、內用餐食，以及外賣外帶餐食。另外主題活動亦從變妝派對擴及「廚藝體驗營」、「廚藝教室」等，業者萬聖節促銷活動時間更自半個月至一個月，希望使掌握節慶使「商機極大化」，除掀起激烈「搞鬼大戰」，亦凸顯飯店餐飲業者在餐廳重啟內用後「無所不用其極」、想方設法創造話題賣點力拚業績的企圖。

過去，萬聖節餐飲促銷多以飯店為主，且多是應景式短期促銷，但今年連鎖餐廳、速食與連鎖咖啡都加入促銷戰場，且商品與活動內容之多，以及活動時間之長，均創歷來之最。

雲朗觀光集團搶萬聖節商機搭上話題性的《魷魚遊戲》熱潮，於集團旗下翰品酒店新莊、桃園、高雄、花蓮、兆品酒店台中、嘉義等六間飯店聯合舉辦「LDC Squeeze Game 雲朗透抽遊戲」萬聖活動，重現韓國影集經典情節並讓住客免費參與遊戲競賽，搶奪最終的勝利獎品。君品酒店則推「宅饗宴萬聖限定版奢華海陸餐」住房專案，打造萬聖節沉浸式迎賓服務，雲品溫泉酒店、兆品酒店礁溪和品文旅也將推出多項應景活動共同迎接萬聖節。

台北君悅酒店Ziga Zaga義大利餐廳10月22日至24日、10月29日至31日限時推出「魔幻萬聖四人餐」，每套6666元+10%，餐廳亦結合現正火紅的魷魚遊戲影集打造主題裝飾，攻佔社群版面。

台北晶華酒店自10月22日起至31日於酒店內推出一連串應景的餐飲與住宿活動，自助餐廳更連續兩周末舉辦變裝派對，客房部的郵輪式度假體驗也規劃推出「萬聖節搞怪航程」住房專案。

肯德基針對萬聖節推出應景品「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」，並自即日起至11月1日於全台肯德基快閃販售，更於北中南特選出4間餐廳打造「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」打卡景點搶商機。TGI FRIDAYS星期五餐廳除推出3款萬聖搗蛋餐飲商品供應至11/1日，為擴大過節商機、搶攻「親子財」，更舉辦節慶限定的「萬聖節版小小廚師體驗營」，帶領親子DIY創作專屬的南瓜面具、應景萬聖節飲品動手作。