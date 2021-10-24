59歲綜藝天王吳宗憲近日親口證實會慢慢淡出演藝圈，計劃到大陸從商，位於上海浦東的辦公室已裝修好1年多，因疫情暫時還不是去的時機。今（24日）半夜他忽然有感而發落淚，在臉書抒發內心的情緒，引起外界關心。

吳宗憲今凌晨12點多在臉書上傳一張小女孩用手指指著藍色保時捷的照片，不禁感嘆：「天真的孩子，小時候的夢，手裡的夢或許很小，但是天空卻很大。」並提到自己以前要的比一顆漂亮的紅色氣球還要少，「現在要的竟然比一部藍色的保時捷還要大……所以就不快樂了……」。

吳宗憲承認是自己讓悲傷有了原因，因為沒有真心的擁抱身邊擁有的最細微，「看完台東玩很大的完結篇，突然間自己悲傷的哭了起來……」接著情緒全湧上，感慨地問：「你們都好嗎？不管你在哪裡，都想要這樣問你！生命短暫的可怕，但是卻可以無窮無盡的想念著……」讓不少粉絲都十分擔心憲哥的身心狀態。

吳宗憲今對《中時新聞網》表示，其實這篇文章主要是告別小鬼的，因為小鬼過世1周年，《綜藝玩很大》特地重遊台東來回憶小鬼，昨（23日）播出後，令憲哥感觸良多，同時感慨人生，透露拍攝當下的心情：「我們全部的人都哭死了！」至於今天的心情好嗎？他回應：「沒有好壞。」