萬海11艘貨櫃輪 強化亞洲-美東線 12:522021/10/27 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 萬海航運擴大美東市場佈局。圖／萬海航運 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 萬海航運（ 2615）擴大美東市場佈局，提供客戶更多裝卸港選擇更完善與便捷的運送服務，將自11月3日起調整亞洲到美東航線（AA7）港序，增加寧波、巴生港、查爾斯頓港靠泊，以順應客戶的運送需求，並更新配置11艘4600TEU～5600TEU船型貨櫃輪，擔任定期巡航服務。 巡航一次共計77天，沿線靠港順序為 寧波-台北-廈門-蛇口-蓋梅港-巴生-紐約 –查爾斯頓-薩凡納-寧波。 美要求韓企提供半導體資訊 韓政府二度表憂心 《國際產業》瑞銀瞄準美富人 擬推新數位投資諮詢 #萬海 #萬海航運 #寧波 #貨櫃輪 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工研院與印度投資局攜手共創新藍海 12:432021/10/27 財經 台灣權王－電動車利多 美琪瑪康普帶勁 04:102021/10/27 證券．權證 買不起F-35最新發動機 雷神曝美空軍困境 12:512021/10/27 軍事 《生醫股》愛滋病藥獲義大利政府給付協議 中裕攻上70元 10:512021/10/27 財經 基隆誠品限定店 11月進駐沙灣文化園區 04:102021/10/27 地方新聞 2022花IN台北主視覺 蕭青陽操刀 04:102021/10/27 投資理財 第3波888農遊券上午10：30開抽22萬幸運兒 11大QA一次看 09:182021/10/27 生活 電子掌多頭兵符 台股收復萬七 今戰季線 04:102021/10/27 財經要聞 捷運回饋金 高達1299萬嘸人領 04:102021/10/27 地方新聞 回顧三中案 馬英九遭起訴兩大關鍵 自保光碟與債權執行方案 08:202021/10/27 社會 國防部報告證實 中共近日試射極音速飛彈 10:192021/10/27 政治 財經熱門新聞 市值6億！台積電總裁出手轉讓千張股票給她 神秘人身分曝光 - 財經 6700億貨物還卡在船上 航運還有最後一波？專家終於給答案了 - 財經 忍了30年終於講了 張忠謀的台積電經營學 - 財經 - 工商 超級法說周 2大IC設計閃崩後 聯電、友達洩1關鍵穩了 - 財經 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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