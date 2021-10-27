萬海航運（ 2615）擴大美東市場佈局，提供客戶更多裝卸港選擇更完善與便捷的運送服務，將自11月3日起調整亞洲到美東航線（AA7）港序，增加寧波、巴生港、查爾斯頓港靠泊，以順應客戶的運送需求，並更新配置11艘4600TEU～5600TEU船型貨櫃輪，擔任定期巡航服務。

巡航一次共計77天，沿線靠港順序為 寧波-台北-廈門-蛇口-蓋梅港-巴生-紐約 –查爾斯頓-薩凡納-寧波。