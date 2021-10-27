「外遇」是婚姻毀滅最常見的原因之一，但其實面對另一半感情不忠，不少人會選擇保住夫妻關係，名嘴狄志為就在節目上分享自己一個人妻好友的故事，她面對老公外遇就是不離開的那個，無所不用其極想要挽回另一半的心，甚至在閨房事上下猛料，還因此懷上二寶，但卻被老公痛罵卑劣。

資深媒體人狄志為上《新聞挖挖哇》節目，透露這位女性朋友當年交往1年多，發現懷孕就奉子成婚，婆婆倒是很疼媳婦，但另一半卻對她越來越冷淡，一次產檢都沒陪她去過，甚至臨盆時，男方說自己工作太忙而沒陪產，隔天才到醫院，但這位女性朋友卻以「老公忙工作是為了這個家」為理由說服自己。

人妻知道老公性需求很大，一直很努力取悅，但孩子出生後，另一半直接對她沒了性致，一追查才知道老公出軌有了小三，但人妻並不戳破，還是一直說服自己，直到這件事鬧成了公開的秘密，連婆婆都要她去了解一下，這位人妻才終於提起勇氣跟老公攤牌，男方聽了竟大方承認外遇。

男方跟老婆說，小三床技一流，她不但沒生氣，還跑去報名性愛技巧班，想靠取悅老公挽回，還因此懷孕生了一個女兒，但結局卻不好，因為男方根本沒回頭，反倒對老婆厭惡，痛罵她：「妳怎麼那麼卑劣」，之後乾脆不回家，而正宮也不肯離婚，眾朋友都勸她放手但她不肯，就這樣過著哀怨的日子，讓狄志為看了很憂心。