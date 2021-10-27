美國HBO單人脫口秀《上周今夜秀》（Last Week Tonight）日前上傳介紹台灣的影片，主持人約翰‧奧立佛（John Oliver）還自製梗圖，其中他還提及兩岸的關係。前民進黨立委沈富雄則透露，他很熱見美國脫口秀講到台灣，但遺憾的是，他在美國的50歲兒子擔心老爸在台灣的安全，沈富雄回兒子說，「台海無戰事」。據知，沈富雄的兒子在美國出生長大，目前居住在西雅圖。

沈富雄26日在政論節目《少康戰情室》透露，他當然很熱見，美國的媒體，連這種脫口秀都講到台灣，不過他覺得有一點遺憾，就是他50歲的兒子，最近這幾個禮拜很擔心他的安全，更坦言「他從來不鳥我，他覺得我的生死，根本他無所謂，到現在他關心了」。他回兒子說，「錯了，你放心好了」，他非常樂見全世界的媒體都講台灣很緊張，不過他也強調「台海無戰事」。

被問到為何台灣現在的國防預算一直追加到5千多億？沈富雄認為，這是大勢所趨，因為如果是國民黨執政，國民黨恐怕也要買武器，只是要看買的量是不是要那麼多。因為對方提升了國防預算，當然台灣也要提升國防預算，還有就是美國要你買，你總得要買帳，某種程度上，美國要你買10塊，總也要買個8塊，原因就在這裡。