《正常發揮》

台中第二選區台灣基進立委陳柏惟遭到罷免後，下一戰是12月18日4大公投投票案。總統蔡英文27日在臉書貼文表示，國民黨把公投操作成黨同伐異的工具，阻礙國家的發展，我們絕對要站出來捍衛。並強調這個星期六開始，會展開全面社會溝通，蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都會帶頭到各地宣講，全力來阻止公投變成惡鬥。前民進黨立委郭正亮表示，蔡英文這篇貼文，真的讓他有點意外。

郭正亮27日在中天政論節目《正常發揮》中表示，蔡英文27日貼出這個臉書貼文，他真的有點意外，這表達蔡英文決絕的決心。因為蔡英文等於在陳柏惟被罷免後，就立刻跳出來，把12月18日當作是不信任投票的對決。事實上，蔡英文可以有防禦縱深，不一定要第一個跳出來，但她卻第一個跳出來，說會跟副總統賴清德、行政院長蘇貞昌全面作戰，甚至會到全國舉行說明會，這就會有一些風險。

郭正亮接著表示，反萊豬公投的支持度，最高從來沒有低於6成。因此萊豬議題非常難辯護，請問萊豬我們能得到什麼？什麼也沒有，而且基層很多人在問，我們可以吃美國豬肉，可是為什麼給我們萊豬，而且我們不只開放美國萊豬，而是開放全世界萊豬，所以這很難辯護。

郭正亮指出，民進黨的訴求是如果開放，保證台灣吃不到，這不是很奇怪嗎？這意味製造很多非關稅壁壘，讓美國萊豬實質進不來。但民進黨又公開保證是國中小學生營養午餐吃不到，這不就影射這東西不太好。也就是說，以前所有的論述，都在隱約影射說這個東西不太好，但是被迫的。