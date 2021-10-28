高雄鳳山區誠智里一處佔地1.28公頃的國有土地先前標租給綠能業者，準備建置地面型太陽能發電站，但嚴重影響居民生活及環境問題，甚至疑似在施工期間震裂民眾房屋，引發當地居民大力反彈。（洪浩軒攝）

高雄鳳山區誠智里一處佔地1.28公頃的國有土地先前標租給綠能業者，準備建置地面型太陽能發電站，但嚴重影響居民生活及環境問題，甚至疑似在施工期間震裂民眾房屋，引發當地居民大力反彈。（洪浩軒攝）

高雄鳳山區誠智里一處佔地1.28公頃的國有土地先前標租給綠能業者，準備建置地面型太陽能發電站，但嚴重影響居民生活及環境問題，甚至疑似在施工期間震裂民眾房屋，引發當地居民大力反彈，高市議員李雅靜偕同誠智里長黃桂花28日邀集高市府各局處官員舉辦反對太陽能發電站座談會，要求業者即刻停工，經發局長廖泰翔承諾會執行相關停工程序，盼該地未來有更好的用途及發展。

由於綠能業者種電的地點僅與整排仍有住人老舊房屋距離短短4公尺，除了在施工期間產生的噪音及塵土嚴重影響民眾生活品質，居民也擔心太陽能發電站完工後，光電板折射的光線會影響居家品質及行車安全，極力反對業者用民眾的健康及生活來發電、賺錢。

黃桂花表示，政府在此種電對居民來說百害而無一益，除了影響民眾生活及安全，更破壞了當地生態環境，由於當地處於低窪位置，每逢雨季時常淹水，該國有地具有排水滯洪調節功能，但業者進場施工後，濫伐高齡樹木，沒有解決淹水問題，她也憂心太陽能電力設施碰到淹水會對民眾生命造成威脅。

更有一位胡姓婦人向市府官員抗議怒吼，她僅存的老房子因為業者進場施工，房屋外觀出現許多龜裂的痕跡，她拜託市府可以立即停工，施工的噪音影響生活外，每天跟家人一踏進屋內就開始擔心房子會不會就此倒塌，無時無刻都提心吊膽要她如何生活？

李雅靜、黃桂花先前已經多次率領民眾到國有地、議會舉白布條抗議、陳情，表達國產署、高市府與光電業者解約並立即停工退場的訴求，但協調未果，業者仍然持續施工，引發當地居民不滿，甚至險些與光電業者爆發激烈衝突。

為了讓市府各局處可以傾聽到當地民眾無奈、憤怒的心聲，李雅靜、黃桂花28日舉辦反對太陽能發電站座談會，廖泰翔也到場關心，廖泰翔表示，民眾房屋受損或有遇到其他問題，都可以隨時向市府反映，他們會派員到場說明、鑑定，甚至討論求償事宜。

至於太陽能發電站停工的問題，廖泰翔承諾，28日下午就會發送公文給國產署啟動要求停工的相關程序，並盤點該土地未來的使用需求，屆時才能合法要求太陽能業者停止使用，並建造符合當地需求的建設，讓該土地未來有更好的用途及發展。