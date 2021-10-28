從2003年起在10月的最後一週舉辦的台北同志大遊行，今年已邁入第19年，但今年受到新冠肺炎（COVID-19）影響，讓2021台灣同志大遊行改採取「線上為主，街頭活動為輔」，於10月30日登場。

一年一度的同志遊行，儘管因疫情改為線上舉辦，但還是有近五十個線上店家、四種舞台、五個頻道、多樣化的互動式版面，讓大家一起在線上用「心」走遊行！同志交友軟體Blued，也推出免付費的配對功能響應，讓用戶可以瘋狂滑從南到北，線上交友更加便利快速。

天菜男星管麟日前也分享自己的彩虹友善日常。（圖／Blued提供）

日前更找來帥氣男星管麟暢談有關LGBTQ族群議題的看法，管麟認為愛其實不分性別，「和同志相處的經驗，讓我覺得很自在，互動很融洽。」他覺得根本沒有直男被「掰彎」這種事，愛一個人是愛他的個性、內在，和性別無關，也不該被性別框架限制。他表示：「同志和直男都是男生，因此更了解彼此，兩者間並非那麼壁壘分明，關係可以模糊而曖昧，是朋友也是情人。」

而在全球擁有6300萬用戶的同志交友軟體龍頭Blued，這次響應台灣同志遊行推出線上免付費配對功能服務，找來台、日、韓百萬粉絲帥哥與男優共同響應，包含日本GV男優永瀨康介、台灣網帥游泳教練等，令韓國網帥與日本男優都忍不住表示，疫情後就想到台灣參加大遊行。