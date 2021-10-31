勇士在世界大賽G4出奇兵，意外擔綱先發的左投迪倫李(Dylan Lee)因此締造了多項紀錄，包括最快登上世界大賽的菜鳥（只投過兩場例行賽，總計2局），以及37年來在世界大賽最短的先發紀錄（0.1局）！

根據總教練史尼克(Brian Snitker)賽前所說，他當時告訴休息室的球員，看到迪倫李來了就把他叫來。等到迪倫李來了，他臉上看得出有些不安，等到史尼克跟他說，要讓他先發第4戰，迪倫李顯得相當興奮，準備在家人及未婚妻面前大顯身手。

迪倫李是牛棚投手，今年美國時間10月1日才登上大聯盟，累積兩局失2分，被敲1轟。前一輪對戰道奇，迪倫李登板2局，被打1發陽春炮，總教練史尼克很欣賞他，初登大聯盟不到1個月他就出現在世界大賽的投手丘了。史尼克說：「他上場的時候表現都非常棒，我們可以有更多選擇，但他的表現讓我們可以相信他。」

結果G4開打，迪倫李在世界大賽的第一顆球，就被「阿土伯」艾爾圖維敲成滾地安打，接著布蘭特利(Michael Brantley)四壞球保送上壘。雖然迪倫李成功三振掉猛將布瑞格曼(Alex Bregman)，但隨即又連投4顆四壞球保送艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)，太空人滿壘之後，迪倫李的世界大賽處女秀宣告結束。所幸勇士隊萊特(Kyle Wright)登板挽救危局，逆轉擊敗太空人。

1984年寫下這難堪紀錄的是前教士隊投手瑟蒙德(Mark Thurmond)，他在世界大賽G5先發0.1局被打3分。另外更早之前還有5位先發投手是連1位打者都沒解決就退場。