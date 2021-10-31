太空人布瑞格曼在G3被觸身球打倒在地。（美聯社）

Braves fans started chanting "cheaters" during Jose Altuve’s at bat. pic.twitter.com/xBSXPD36cs — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 30 2021

太空人在勇士主場陷入1勝3負的絕境，第5戰再不振作就會在客場亞特蘭大被收拾掉。自從第3戰來到勇士主場，凶猛的太空人兩場只打了2分，同時也逃不過球迷的冷嘲熱諷。「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)上場打擊時被觀眾齊聲大喊「作弊仔（cheaters）」，布瑞格曼(Alex Bregman) 則是在G3挨了觸身球，被打倒在地。

布瑞格曼在世界大賽徹底熄火，14打數僅有1支安打，吞下5次三振。總教練貝克(Dusty Baker)賽後說，考慮把布瑞格曼的棒次（第3棒）往後挪，以免中斷球隊的攻勢。

球迷在網路上逮住機會大酸特酸，@Klein25推文寫道：「太空人看起來像是世界大賽史上的最爛球隊，他們沒作弊就一無是處。」@iaintnoreindeer寫道：「太空人打了3次世界大賽，但是沒作弊就贏不了任何一次。」@DanClarkSports：「太空人再輸1場就要失去合法摘冠的機會了。」

話雖如此，艾爾圖維還是很神勇，G4他擊出季後賽生涯第23轟，超越柏尼威廉斯(Bernie Williams)的22轟，獨居史上第2。依照艾爾圖維開轟的速度，距離季後賽史第一名曼尼拉米瑞茲(Manny Ramirez)的29轟也不遠了。

勇士打線韌性十足，特別是今年主場季後賽7勝0敗。太空人總教練貝克檢討敗戰原因，主要是他們攻上得點圈卻回不來。世界大賽太空人總共31次得點圈有跑者，只有4次打擊出去，此戰得點圈有跑者的8個打數掛零。