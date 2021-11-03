青少年到底該不該打BNT第二劑，讓許多家長非常掙扎，對此，台大前感染科醫師林氏璧今表示，台灣青少年打BNT發生心肌炎機率較美國和日本都高，其中台灣年輕男生心肌炎發生率為百萬分之22.5，比美國多了4倍，而國外研究顯示，第二劑心肌炎發生率又會比第一劑高10倍，若按此來算，台灣年輕男生第二劑心肌炎機率恐高達百萬分之200。認為青少年第二劑也許不用那麼急著打。

林氏璧今在節目《POP撞新聞》上表示，當初台灣規畫要打青少年新冠疫苗的時候，就有不少專家學者很擔心。而台灣12至17歲青少年已大批接種第一劑BNT後，其中統計出年輕男生心肌炎發生率為百萬分之22.5、女生百萬分之5.5；對比美國第一劑心肌炎的發生率為百萬分之5，看起來相差了4倍左右。

林氏璧指出，國外研究顯示，接種第二劑心肌炎的機率較第一劑多會高10倍以上，第二劑的不良反應較多，以台灣資料來看，年輕男生的發生率恐變成百萬分之200，而台灣現在大約有50萬名青少年男性已打完第一劑，這樣換算下來，等於會有100人出現心肌炎。

林氏璧也說，是否讓青少年打疫苗需判斷利有沒有大於弊，而打疫苗的好處包括「減少重症住院的比例」、「減少後遺症出現」及「不幸染疫停課，恐讓就學權益受損」；壞處則是「心肌炎」等不良反應的發生，除此之外，也必須將當地的疫情狀況納入考量。

林氏璧透露，日本第一劑BNT心肌炎發生率也是百萬分之5左右，台灣的數字真的看起來比較高。不過，明明日本與台灣都是東方人，心肌炎發生率卻差這麼多，他認為可能有幾個原因，包括人種的問題、或是台灣比較小心，因為大家不斷提醒可能會出現心肌炎，所以有小症狀就立刻跑去檢查，而台灣目前心肌炎的個案症狀多很輕微。

林氏璧指出，台灣目前打疫苗後出現心肌炎的個案中，僅1例屬於嚴重案例，為一名桃園女學生，個案一住院就要裝葉克膜。不過，他認為這有可能不是疫苗造成的，因為她的症狀與打疫苗後出現心肌炎的症狀稍稍不太一樣，因此推估也有可能是感染其他病毒導致的，但詳情還要等指揮中心調查為主。

林氏璧坦言，依照台灣目前疫情的現況來看，青少年現在打一劑就很夠用，不需要急著去打第二劑疫苗，而且現在說的也只是「暫緩施打」，並不是就不讓這些青少年打第二劑，只是可以妥善分析利弊、釐清狀況後再打。

而中研院生醫所兼任研究員何美鄉昨發文建議青少年不要去打第二劑的BNT，她認為目前打第一劑出現副作用的比例較美國高2倍，根據美國數據顯示，打第二劑出現心肌炎的機率會比第一劑高10倍，因此她認為青少年的第二劑施打可再緩緩。