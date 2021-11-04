25歲香港富二代吳玥彤有億萬千金之稱，2019年曾參選過「香港小姐」，還擁有豐滿的E罩杯身材，在網路上小有知名度，日前她和男星高鈞賢才爆出分手消息，沒想到又傳出她因拒絕某保險公司高層的追求，連著好幾日接到騷擾訊息和電話，還莫名其妙被對方討債，讓她忍無可忍向警方報案。

據《東網》報導，吳玥彤因想考取保險證照，上月透過朋友介紹認識某保險公司高層，起初2人維持友好關係，對方卻開始追求，不時送上燕窩補品，甚至請吃好料，吳玥彤意外到不對勁後便婉拒收禮，對方還是不肯放棄，改把禮物送到公司，一方面也繼續邀約她見面，但都遭到拒絕。

之後吳玥彤就不斷收到騷擾訊息、電話，對方沒有表明身分，卻要求收款14萬港幣（約50萬台幣），原因是「追回一些燕窩和吃飯錢」，還威脅如果不給就要繼續騷擾，讓吳玥彤忍不住痛批：「根本就是勒索！」她甚至遭人貼傳單，內容指控她欠債，住處附近也有陌生男子跟蹤，讓她不堪其擾。

吳玥彤和高鈞賢曾有一段情。(圖/翻攝自IG)

吳玥彤強調自己沒有欠過錢，目前已經找到安全的地方借住，同時也向警方報案，只希望事件能趕快落幕。事實上，吳玥彤過去和高鈞賢愛得轟轟烈烈，男方還為了她將事業重心轉回香港，然而日前高鈞賢卻切割和吳玥彤的關係，指出2人已經決定當回朋友，戀情正式告吹。