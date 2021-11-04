女星周曉涵擁有甜美外型、D罩杯火辣身材，當年以無名正妹和逢甲大學校花爆紅，出道後演出不少偶像劇，還被封為「偶像劇女神」、「美胸女神」，親民的她也不時會在社群平台分享美照，日前她曬出一張身穿比基尼的辣照，超犯規的角度讓粉絲全都暴動。

日前周曉涵在IG發文，曬出一系列穿著泳裝的美照，只見她身穿藍色綁帶比基尼，將一頭長髮隨意夾起，臉上還戴著黑框眼鏡，儘管胭脂未施，仍擋不住她的女神氣場，她慵懶地趴在床上，一手摀住嘴巴，傲人上圍直接壓在床上，邪惡角度讓她的深邃事業線半球全被看光。

另外一張照片則特寫周曉涵的臀部線條，渾圓翹臀和火辣S曲線讓粉絲全都血脈賁張，周曉涵也在文中提到，因為疫情的關係，今年都還沒機會穿到泳裝，「跑到一個有溫水游泳池的地方，彌補一下今年都沒穿到泳衣的小遺憾」，貼文才發布12小時，就引來4.6萬人按讚。

網友都也紛紛激動直呼，「美美的」、「好辣，好正」、「想看全身照」、「水啦」、「好美啊，好好享受運動哦」、「性感的涵喵」、「突然就發福利了」、「我給101分」、「電到了」、「台灣小姐無誤」、「女神真美」、「曉涵身材好棒」、「嫁給我」、「戴個大眼鏡都可以這麼火辣的也只有曉涵女神了」。