中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員巫苡萱，擁有天使美顏與魔鬼S曲線，受到廣大粉絲喜愛，IG擁有高達75晚追蹤數，是台灣非常知名的「啦啦隊女神」，而她除了啦啦隊員本業外，也往娛樂圈及YouTube發展，名氣越來越大，近日她與同隊的成員琳妲(林羿禎)一起拍片，雙姝性感濕身，畫面有夠香。

最近巫苡萱受邀上琳妲YT頻道的「溫泉蛋」單元，靠著QA問答來了解巫苡萱的小秘密與未來動向，而單純只有聊天當然不精彩，琳妲安排了在按摩浴缸泡湯，而巫苡萱有備而來，被勸說之下脫下了要穿著下水的外罩T恤，裡頭是布料超短少的金色性感比基尼。

雖然琳妲最後沒脫外罩白T，但下水後兩人都濕身，琳妲裡頭的藍色比基尼若隱若現，兩人戲水畫面太美好，巫苡萱還俏皮起身給了個背殺福利，被大讚皮膚雪白就算了，屁股小而翹，真的太犯規。

巫苡萱和琳妲在浴缸內濕身互動。(圖/取材自巫苡萱IG)

琳妲與巫苡萱暢聊啦啦隊生活，巫苡萱表示如今她卸下隊長職務，「人生都開闊起來」，琳妲也作證她以前要傳達長官指示，表情都非常嚴肅，但其實隊員們都覺得巫苡萱很會帶人，是個好隊長，而巫苡萱笑稱，如今不當隊長，她每天都跳著去球場，當下高唱了一首歌手王麟的歌曲〈要愛愛〉，從浴缸半起身邊唱邊跳，傲人上圍上下狂晃，眾網友看到頭暈，但也直讚這集太香，此片吸引29萬人朝聖，除了讚賞她們性感美麗外，也直呼巫苡萱跟琳妲都是人美、個性超好又努力的女孩。